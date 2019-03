Polizeifahrzeuge und Krankenwagen stehen auf dem Alexanderplatz.

Quelle: Monika Wendel/dpa

Der Aufruf von zwei rivalisierenden YouTubern im Internet löste am Donnerstagabend eine Massenschlägerei auf dem Berliner Alexanderplatz aus. 400 Jugendliche versammelten sich dort. Nach Angaben der Polizei gerieten dann etwa 50 von ihnen in Streit und gingen aufeinander los. Die Polizei rückte mit einem großen Aufgebot an. Gegen 21.30 Uhr hatte sich die Lage beruhigt.



Die Polizei leitete 13 Ermittlungsverfahren ein. Insgesamt wurden neun Beteiligte festgenommen.