Meng Wanzhou ist Finanzchefin von Huawei. Archivbild

Mit der Festnahme der Finanzchefin des chinesischen Smartphone-Herstellers Huawei in Kanada ist zwischen den USA und China ein neuer Konflikt entbrannt. Die USA drängen auf die Auslieferung der Top-Managerin Meng Wanzhou, wie das kanadische Justizministerium bestätigte.



Laut der kanadischen Zeitung "The Globe and Mail" sucht die US-Justiz Meng wegen Sanktionsverstößen im Zusammenhang mit dem US-Handelsembargo gegen den Iran. China reagierte mit scharfem Protest und forderte Mengs Freilassung.