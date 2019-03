Ich denke nicht, dass sich irgendjemand für die Wahrheit entschuldigen muss. Zoltán Kovács, Regierungssprecher Ungarns

Der EVP-Vorsitzende Manfred Weber fordert von Viktor Orban eine Entschuldigung. Die ungarische Regierung lehnt das ab. Zoltan Kovacs, Regierungssprecher Ungarns, sagte im Interview mit Frontal 21: "Ich denke nicht, dass sich irgendjemand für die Wahrheit entschuldigen muss. Schauen Sie sich an, was wir auf den Plakaten sagen und fordern. Dort steht: Jeder hat das Recht zu wissen, was Brüssel plant. Ich denke das ist die Wahrheit. Und das sagen wir nicht nur in Ungarn, sondern in ganz Europa." Der ungarische Regierungssprecher kündigte an, dass die Kampagne trotz der Aufforderung Webers bis zum 15. März fortgesetzt werde, so wie ursprünglich geplant.