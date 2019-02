Polens Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit PiS pocht auf eine größere Souveränität der Nationalstaaten. So werfen die Nationalkonservativen Brüssel vor, sich ohne Befugnis in den grundlegenden Umbau der polnischen Justiz einzumischen. Aus Sorge um die Unabhängigkeit polnischer Gerichte startete die EU-Kommission mehrere Sanktionsverfahren. Dem Brüsseler Druck musste sich Polen teilweise beugen. Die Regierung ließ beispielsweise nach einem vorläufigen Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zwangspensionierte oberste Richter zurück in den Dienst.



Auch bei der EU-Flüchtlingspolitik lag Polen mit der Kommission lange im Clinch. Warschaus Nationalkonservative lehnen die Umverteilung von Migranten nach einer Quote strikt ab. Die Willkommenspolitik von Merkel war der PiS ein Dorn im Auge.



Nicht minder sauer sind die Polen über den Bau der Ostseepipeline Nord Stream 2. Neben den USA und der Ukraine will auch Polen das umstrittene Projekt stoppen. Warschau warnt vor einer Abhängigkeit Europas von russischem Gas. Letztlich dürften aber hinter der Kritik auch wirtschaftliche Interessen stecken. Nach einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" könnte auch Frankreich dem Projekt seine Unterstützung entziehen. Eine Bestätigung gab es dafür jedoch zunächst weder in Paris noch in Brüssel.



Bei der Ausrichtung der umstrittenen Nahostkonferenz in der kommenden Woche handelt es sich nach polnischen Angaben für das Land um das "wichtigste diplomatische Ereignis seit dem Nato-Gipfel 2016". Warschau wolle dadurch eine Vermittlerrolle zwischen der EU und den USA einnehmen. Polens PiS-Regierung und viele Polen sehen die USA als einen engen Verbündeten und Sicherheitsgaranten in der Region. Außerdem wirbt Warschau seit einiger Zeit für sich als Standort für eine neue, permanente Militärbasis der Amerikaner, die nach einem Vorschlag Warschaus "Fort Trump" heißen könnte.

