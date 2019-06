Die türkische Seite jedoch beteuert, dass man nicht vorhabe, das S-400-System in die Nato-Strukturen zu integrieren. Es diene lediglich der nationalen Landesverteidigung. Eine Version, die in Ankaras Sicherheitskreisen kursiert, ist die, dass die russische Technologie einzig zur Verteidigung des gigantischen Präsidentenpalastes in der türkischen Hauptstadt eingesetzt werden soll. Das allerdings wird Washington kaum beruhigen. Im Gegenteil.



"Sobald die erste Schraube die Grenze zur Türkei überquert hat, wird der Caatsa-Mechanismus greifen", droht ein US-Diplomat in Ankara. Gemeint ist der "Countering America's Adversaries Through Sanctions Act", kurz Caatsa, 2017 vom US-Kongress verabschiedet, um unerwünschten Handel mit dem Iran, Nordkorea und Russland zu bestrafen.