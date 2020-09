CSU-Chef Söder erwartet eine baldige Einigung zur Grundrente.

Quelle: Harald Tittel/dpa

Der Streit in der großen Koalition um die Grundrente könnte nach Ansicht von CSU-Chef Markus Söder bald beigelegt werden. Noch sei die Zeit zwar nicht endgültig reif für eine Lösung, aber vielleicht gebe es dann am Ende doch einen Weg, sagte Söder.



Es müssten noch eine Reihe technischer Fragen und insbesondere die noch offene Finanzierung geklärt werden. Hauptstreitpunkt ist, dass die SPD die Grundrente auszahlen lassen will, ohne vorher die Bedürftigkeit zu klären. Die Union lehnt das ab.