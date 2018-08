Im Zentrum der diplomatischen Krise: das PLO-Büro in Washington. Quelle: ap

Die Beziehungen zwischen den USA und den Palästinensern sind auf einem neuen Tiefpunkt. Das Außenministerium in Washington kündigte die Schließung der dortigen Mission der

Palästinensischen Befreiungsorganisation PLO an. Die Palästinenser drohten am Samstag ihrerseits damit, die Kommunikation mit der Regierung von Präsident Donald Trump komplett abzubrechen, sollte diese die diplomatische Vertretung tatsächlich schließen.