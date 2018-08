US-Präsident Donald Trump verstärkt den Druck auf die Türkei. Quelle: Carolyn Kaster/AP/dpa

Im Streit zwischen Washington und Ankara sind drastisch erhöhte US-Strafzölle in Kraft getreten. Ab sofort wird Stahl aus der Türkei mit Abgaben in Höhe von 50 Prozent statt bislang 25 Prozent belegt.



Hintergrund: Washington fordert die Freilassung des US-Pastors Andrew Brunson, der wegen des Verdachts auf Spionage in der Türkei unter Hausarrest steht. Ankara verlangt die Auslieferung des Predigers Fethullah Gülen, den Erdogan für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich macht.