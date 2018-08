Andrew Brunson ist Pastor einer evangelikalen Kirche in Izmir. Quelle: Emre Tazegul/AP/dpa

Der seit über anderthalb Jahren in der Türkei festgehaltene US-Pastor Andrew Brunson bleibt unter Hausarrest. Ein Berufungsgericht in Izmir lehnte den Antrag von Brunsons Anwalt auf Freilassung ab, berichtete die Nachrichtenagentur DHA.



Der Fall Brunson belastet die Beziehungen zwischen den USA und der Türkei. Beide verhängten gegenseitig Sanktionen und Strafzölle. Brunson wurde 2016 unter Terrorvorwürfen in Haft genommen. Wegen Gesundheitsproblemen wurde er in den Hausarrest entlassen.