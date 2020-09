Matthias Miersch . Archivbild

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die Zukunft der Förderung von Solaranlagen wird zunehmend zum Streitfall in der schwarz-roten Koalition. SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch warnte davor, die Solarindustrie in Deutschland in "Geiselhaft" zu nehmen. Die Union hatte Bedingungen für eine Abschaffung des Förderdeckels gestellt.



"Wer jetzt die Solarbranche als Faustpfand nimmt, um seine Interessen in den anderen Fragen durchzusetzen, schadet einem wichtigen Wirtschaftsfaktor und damit dem Industriestandort Deutschland", sagte Miersch.