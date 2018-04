EU-Spitzenvertreter trafen sich mit dem türkischen Präsidenten. Quelle: Uncredited/Bulgarian Government Press Office/AP/dpa

Bei dem EU-Türkei-Gipfel in der bulgarischen Schwarzmeerstadt Warna haben beide Seiten in wichtigen Streitfragen keine Annäherung erzielt. EU-Ratspräsident Donald Tusk betonte nach den Gesprächen mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan, dass die EU weiter besorgt über die Rechtsstaatlichkeit in der Türkei sei.



Zudem kritisierte er die Inhaftierung von EU-Bürgern, die türkische Blockade von Erdgasbohrungen vor Zypern sowie die türkischen Militäraktionen in Nord-Syrien.