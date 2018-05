In Japan müssen die Menschen mit Schneemassen kämpfen. Quelle: -/kyodo/dpa

Der Winter hat Japan weiterhin fest im Griff: Mindestens fünf Menschen kamen durch Eis und Schnee ums Leben, wie japanische Medien meldeten. Bei mehreren der Toten handelt es sich um ältere Menschen.



Ein Tiefdruckgebiet brachte erneute Schneefälle und tiefe Temperaturen in der Region am Japanischen Meer. Die Wetterbehörde warnte vor Lawinengefahr und Problemen im Straßenverkehr im Nordosten. In diesem Winter haben bereits mehrere Stürme ungewöhnlich heftige Schneefälle gebracht.