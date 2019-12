Reiseverkehr am Flughafen Frankfurt/Main.

Quelle: Boris Roessler/dpa

Immer mehr Fluggäste, aber kaum mehr Bodenpersonal - das kennzeichnet die Lage auf Deutschlands Flughäfen. Die Linke hat daher den Bund aufgefordert, sich für bessere Arbeitsbedingungen im Luftverkehr einzusetzen. Das sagte die Abgeordnete Sabine Zimmermann.



Zimmermann nannte die Belastung des Personals an Flughäfen "besorgniserregend". "Viele Beschäftigte arbeiten an der Grenze oder darüber hinaus", sagte die Abgeordnete. "Die Fluggastzahlen schießen in die Höhe, doch mehr Personal gibt es kaum."