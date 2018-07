Die schlechten Nachrichten für die Deutsche Bank reißen nicht ab. Quelle: Arne Dedert/dpa

Die Deutsche Bank ist im zweiten Teil ihres Stresstests durch die US-Notenbank Fed durchgefallen. In einem in Washington veröffentlichten Bericht bemängelt die Fed, dass die Deutsche Bank in den USA in ihren Planungen und internen Abläufen nicht ausreichend für Krisensituationen gewappnet sei.



Den vor einer Woche veröffentlichten ersten Testteil, in dem die Kapitalreserven bewertet worden waren, hatte das Institut hingegen bestanden.