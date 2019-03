Auch Elena Bychikhina verkauft Sachen, allerdings nicht in der Kälte auf der Straße. "Ich weiß nicht warum, aber ich kann das nicht, an der Metro rumstehen", erzählt sie. Sie hat ein Projekt gefunden, bei dem sie von zuhause arbeiten kann - via Instagram. Dort verkaufen die "Russiangrannies" ihre selbstgemachten Produkte: Wollmützen, Pullover, Schals, Spielsachen, Kuschel- und Tischdecken. Die Frauen, beschreibt Elena, "sind alle so spannend und individuell. Was für Handarbeiterinnen, die so toll stricken. Stricken kann ich nicht so gut wie sie, ich kann nur Spielzeuge nähen. Möglich, dass ich auch noch was anderes dazu lerne."