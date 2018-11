Ein Co-Pilot von Japan Airlines war zu betrunken zum Fliegen. Quelle: Christopher Jue/EPA/dpa

Japans Luftfahrtbranche macht mit Alkoholproblemen ihres Personals Schlagzeilen. Verkehrsminister Keiichi Ishii kündigte deshalb striktere Regeln an. Anlass ist die Festnahme eines betrunkenen Co-Piloten von Japan Airlines vor einem Flug von London nach Tokio.



Der 42-Jährige hatte einen Alkoholtest der japanischen Fluglinie bestanden, später vor Gericht aber zugegeben, mehr als erlaubt getrunken zu haben. In letzter Zeit hatte es in Japan mehrere ähnliche Fälle gegeben.