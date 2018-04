Im Fall Amri wirft Hans-Christian Ströbele (B'90 Grüne), Mitglied im Kontrollgremium des Deutschen Bundestages, den deutschen Behörden vor, dass sie "informiert waren und nicht eingegriffen haben". Bereits im Februar 2016 hätten ausreichend Gründe vorgelegen. "Es lagen gravierende Hinweise dafür vor, dass Anis Amri fest in den Strukturen des IS verankert war", sagte Ströbele im ZDF morgenmagazin. Das hätten auch das Bundesamt für Verfassungsschutz und das BKA gewusst, so Ströbele weiter. "Man hätte ihn aus dem Verkehr ziehen können und müssen."