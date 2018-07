CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Nach der Bildung einer neuen Vereinigung hat CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer zu Zusammenhalt in der Union aufgerufen. "Ein Haus, das in sich geteilt ist, kann nicht bestehen", zitierte sie bei Twitter den früheren US-Präsidenten Abraham Lincoln.



"Es geht nur gemeinsam - zwischen transatlantischen Partnern, in der EU und in der CDU/CSU." Mit Blick auf unterschiedliche Strömungen in der Union fügte sie die Hashtags #UnionderMitte, #WerteUnion, #Union und #EineUnion an.