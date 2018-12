Bei der Deutschen Energie GmbH gibt es Lieferengpässe.

Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die DEG Deutsche Energie GmbH kann Kunden eigenen Angaben zufolge nicht mehr beliefern. Von Samstag an werde man in Deutschland keinen Strom und Gas mehr anbieten können. Hintergrund ist die Kündigung des Stromnetzbetreibers Tennet.



Die Kunden sitzen deshalb aber nicht über Weihnachten in dunklen und kalten Wohnungen. Sie fallen üblicherweise automatisch in die Ersatzversorgung ihres örtlichen Grundversorgers. Das sind zum Beispiel Stadtwerke oder andere größere Energieanbieter.