Laut Experten stört kein Mondlicht die Sicht auf Sternschnuppen. Quelle: Jan Eifert/dpa

Der Sternschnuppenstrom der Perseiden erreicht am Wochenende seinen Höhepunkt. Der Meteorstrom gilt als der ergiebigste des ganzen Jahres. In der Nacht zum Montag ist er am stärksten. Aber auch in der Nacht zum Sonntag ist die Sicht bei Neumond bereits gut.



"Es werden viele Sternschnuppen zu sehen sein", sagte der Vorsitzende der Vereinigung der Sternfreunde, Sven Melchert, in Heppenheim. Am besten ist die Sicht nach Mitternacht, sagte Astrophysiker Dominik Elsässer von den Sternfreunden.