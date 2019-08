Verbraucherfreundlich ist die derzeitige Situation nicht. Das Laden eines Elektroautos darf nicht komplizierter sein als es heute das Tanken ist. Gerhard Hillebrand, ADAC

Und wo ein Autofahrer seinen Stromer an der Säule eines anderen Anbieters laden will oder auf Reisen auch muss, wird es kompliziert. An einem Ladepunkt muss sich der Nutzer per SMS anmelden, an anderen geht es nur per App, mit Ladekarte oder mit Vorabregistrierung auf der Internetseite. Der eine rechnet pauschal nach Ladevorgang ab, der andere nach Zeit, der dritte nach geladenem Strom. "Die genaue Preisauskunft bekommt der Verbraucher meist erst zu sehen, wenn er sein E-Auto mit dem Ladepunkt verbindet", kritisiert der Ökostrom-Anbieter: "Ein unwegsamer Tarifdschungel".



Die Regierungsberater von der NPZ sehen das gelassener. Der Staat sollte den Anbietern da Freiheit lassen, "um hier nicht vorschnell Geschäftsmodelle durch etwaige Restriktionen zu verhindern". Aber "verbraucherfreundlich ist die derzeitige Situation nicht", sagt ADAC-Vizepräsident Gerhard Hillebrand. "Das Laden eines Elektroautos darf nicht komplizierter sein als es heute das Tanken ist."