Ein Elektroauto wird an einer Schnellladestation geladen.

Quelle: Roland Weihrauch/dpa

Die meisten Ladestationen für Elektroautos gibt es in Hamburg, im Vergleich der Bundesländer liegt Bayern vorn. Insgesamt gibt es mehr als 16.100 öffentliche Ladepunkte in Deutschland, wie der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft mitteilte.



Die Mehrheit der Ladevorgänge findet demnach aber zuhause oder am Arbeitsplatz statt. Fahrer von Elektroautos finden in Hamburg 834 öffentliche Ladestationen, in Berlin 779. Bei den Bundesländern führt Bayern mit 3.618 Ladepunkten.