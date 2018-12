Ein Elektroauto wird aufgeladen. Symbolbild

Quelle: Christophe Gateau/dpa

Das Netz von Ladestationen für Elektroautos wird nach Angaben der Strombranche stetig weiter ausgebaut. Nach Angaben des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft gibt es in Deutschland inzwischen mehr als 16.100 öffentliche und teilöffentliche Ladepunkte. Das geht aus Daten des Verbands hervor, die der "Süddeutschen Zeitung" vorlagen.



Erfasst werden Ladesäulen etwa von Energieunternehmen, Parkhaus- und Parkplatzbetreibern, Supermärkten und Hotels. In der Zahl nicht enthalten sind private Lademöglichkeiten. Rein rechnerisch kommen demnach bei rund 160.000 gemeldeten Elektro- und Hybridautos, die auch an der Steckdose aufgeladen werden können (Plug-in), etwa zehn Autos auf jeden Ladepunkt. Diese Quote entspricht der Empfehlung der Europäischen Kommission.