Sie haben die Funktionszusammenhänge im Kopf gehabt und eben nicht immer so umfassend dokumentiert, wie wir das heutzutage benötigen. Gleichzeitig sind die Ansprüche an die Systeme gewachsen.



Daher sind immer mehr Softwaremodule an die alten Systeme regerecht "angeflanscht" worden. Rund 16 Prozent der Software-Bestandteile eines Steuerungscomputers ändern sich im Laufe eines Jahres. Das führt nach einiger Zeit in ungewöhnlichen Situationen zu Softwarereaktionen, die die Programmierer dann eben nicht vorhergesehen oder geplant haben.