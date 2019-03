Die genaue Ursache für den Stromausfall ist bislang unklar. Experten werfen der Regierung von Maduro vor, in der Vergangenheit nicht genug in die Infrastruktur investiert zu haben. Maduro und der staatliche Energiekonzern Corpoelec hatten bereits am Donnerstag von einem "Sabotage"-Akt gegen das größte Wasserkraftwerk des Landes gesprochen. Der Staatschef warf den USA vor, einen "Stromkrieg" gegen sein Land zu führen. Dieser werde scheitern.



Sein Kommunikationsminister Jorge Rodríguez machte am Freitag einen "Cyberangriff" auf das Kontrollsystem des Wasserkraftwerks Guri verantwortlich, das 80 Prozent des Stroms für das Land produziert. "Das war der brutalste Angriff, dem das venezolanische Volk in den vergangenen 200 Jahren ausgesetzt war", sagte Rodríguez. Er kündigte an, einer Delegation von UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet bei deren Besuch in wenigen Tagen "Beweise" für die Verantwortung der USA an dem gigantischen Stromausfall vorzulegen.