In Norwegen ist man gerade dabei, all die Effizienz zu maximieren. Ein ehemaliges Bergwerk im Nordfjord wird derzeit in ein Megarechenzentrum umgewandelt. Dafür werden mehrere Hundert Container mit Hilfe eines Spezial-LKW in den Stollen befördert. Jeder der Container enthält Hochleistungsrechner. Die gesamte IT-Technik wird auf gewaltige Stahlregale gestellt und ist so stets flexibel austauschbar. Nach Angaben des Betreibers Lefdal Mine Datacenter soll in den nächsten zehn Jahren das gesamte Bergwerk mit Containern bestückt sein, so dass daraus das größte Rechenzentrum der Welt entsteht.