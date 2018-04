Tatsächlich ist der Torquemotor, den der Familienbetrieb mit 180 Mitarbeitern seit etwa 2000 herstellt, wohl fast nur Fachleuten ein Begriff. Bis zu 2.000 Stück jährlich liefert die Firma an Maschinenbauer. Die Motoren wiegen zwischen 50 Kilogramm und 15 Tonnen. Das Besondere an ihnen: "Im gleichen Volumen steckt viel mehr Motor drin", so Oswald zu heute.de. Bedeutet: Im Vergleich zu normalen Motoren sind sie bei gleicher Leistung deutlich kleiner. "In einem Torquemotor steckt etwa drei- bis viermal so viel Kraft wie in einem Standardmotor." Und er braucht "keine Übersetzungsglieder wie Getriebe oder Riemen - sie verbinden problemlos niedrige Drehzahlen und hohe Momente", so Oswald.