Patrick Jochem vom Karlsruher Institut für Technologie, KIT, hat untersucht, wie stark das Stromnetz belastet wird, wenn ein Elektroauto in einem normalen Haushalt geladen wird. Er stellte fest, dass es zu extremen Stromsteigerungen im Lastverlauf kommt. Wenn viele Elektroautofahrer abends den Ladestecker in die Steckdose stecken, kann das Stromverteilnetz überlastet werden. Und dann fliegen die Sicherungen raus. Es ist also problematisch, wenn in vielen Haushalten zur gleichen Zeit Elektroautos laden.