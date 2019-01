Prozess um tödlichen Stromschlag im Supermarkt.

Quelle: Axel Heimken/dpa

Zehn Monate Haft auf Bewährung: Im Prozess um den Tod eines Vierjährigen, der an einer Supermarktkasse einen Stromschlag erlitten hatte, hat das Amtsgericht Hamburg-Harburg die beiden Ladenbetreiber verurteilt. Sie hätten sich der fahrlässigen Tötung durch Unterlassen schuldig gemacht, sagte die Richterin.



Der Junge hatte am 31. Mai 2016 beim Berühren eines Geländers an der Supermarktkasse einen Stromschlag erlitten. Einen Tag später war er an den Verletzungen gestorben.