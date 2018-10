Bis zuletzt hatte der Deal mit dem Irak auf der Kippe gestanden. Quelle: Martin Schutt/ZB/dpa

Siemens ist im Ringen mit dem US-Konkurrenten General Electric (GE) um ein Milliarden-Geschäft im Irak einen Schritt vorangekommen. Es geht dabei um den Ausbau der Stromkapazität im dem Land. Dazu wurde nun eine Absichtserklärung unterschrieben, teilten die Regierung in Bagdad und das deutsche Unternehmen in München mit.



Es geht um eine Ausbau-Leistung von elf Gigawatt in den kommenden vier Jahren. Laut Siemens entspricht das etwa der Hälfte der derzeitigen Stromkapazitäten des Irak.