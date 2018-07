Windanlagen produzierten 55 Milliarden (kWh) im ersten Halbjahr. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien ist in Deutschland auf einen neuen Höchststand geklettert. Im ersten Halbjahr 2018 wurden nach Angaben des Energiekonzerns Eon 104 Milliarden Kilowattstunden (kWh) Strom von Wind- und Solaranlagen sowie Wasserkraft- und Biomasseanlagen erzeugt.



Damit wurden in den ersten sechs Monaten eines Jahres erstmals mehr als 100 Milliarden kWh Ökostrom produziert worden. Der Löwenanteil des Ökostroms stammte aus Windkraftanlagen an Land und auf See.