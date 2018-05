Kramp-Karrenbauer fordert gleiche Lebensverhältnisse. Quelle: Oliver Dietze/dpa

Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) sieht in der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Deutschland ein zentrales Anliegen einer möglichen Großen Koalition. Dabei müsse auch der Westen wieder stärker ins Blickfeld der Politik geraten, sagte Kramp-Karrenbauer der "Welt".



Nach der Wiedervereinigung habe man sich zunächst "auf den Aufbau in den neuen Bundesländern konzentriert", jetzt aber müssten wieder alle Bundesländer zum Zug kommen.