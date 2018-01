Juchelka: Die Patentlösung gibt es nicht. Im Ruhrgebiet ballen sich viele Probleme, so dass die Kommunen erhebliche finanzielle Aufgaben schultern müssen: Arbeitslosigkeit, Sozialstrukturen, Altlasten, Gewerbeflächenaufbereitung, Stadtteilsanierungen und so weiter. Gleichzeitig gibt es durch die Kleinteiligkeit im Ruhrgebiet eine Vielzahl von Verwaltungsstrukturen, die einfach viele Summen verschlucken. Der öffentliche Verkehr ist ein gutes Beispiel: Jede Kommune im Ruhrgebiet ist für den eigenen ÖPNV verantwortlich. Das führt zwangsläufig zu hohen Ausgaben, zum Beispiel durch Dopplungen in den Planungsabteilungen in den Verkehrsbetrieben. Die Schaffung effizienter Strukturen - dazu gehören auch radikale Schritte - wäre ein erster Schritt. Aber ob die Politik dazu bereit ist ...?

makro: Der Osten Deutschlands ist top saniert, das Ruhrgebiet zerfällt an vielen Stellen. Brauchen die Kommunen dort mehr Unterstützung?