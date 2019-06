Um die 130 Euro kostet der Brutkasten.

Quelle: ZDF

Den Brutkasten bieten die Studenten bislang für etwa 130 Euro an, er richtet sich vor allem an Selbstversorger und Kleinbauern wie Sebastian Mandel. Perspektivisch seien auch viel größere Mengen denkbar, allerdings gehe es den Studenten nicht darum, Geld zu verdienen.



"In Deutschland gibt es keinen finanziellen Anreiz für die Anschaffung eines solchen Brutkastens, aber bei einem unserer Nutzer in Togo ist das anders. Dort liegen die Mangos als Fallobst auf der Straße und liefern eine reichhaltige kostenlose Nahrungsquelle für die Maden", erklärt Clemens Schumm, Kommilitone von Florian Gloger.