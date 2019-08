Für Studenten mit einem Händchen für IT gilt: Sie können sich den Arbeitgeber aussuchen und neben der Uni viel dazu verdienen. Studitemps-Chef Eckhard Köhn

Wer sich mit Computern und IT auskennt, hat demnach am studentischen Arbeitsmarkt die besten Chancen. Entwickler und Programmierer verdienen laut Studie im Schnitt 15,23 Euro, in der Spitze sind es 30 Euro. Software-Tester bekommen im Schnitt 15 Euro, IT-Supporter 13,16 Euro, Datenerfasser 11,72 Euro. "Für Studenten mit einem Händchen für IT gilt: Sie können sich den Arbeitgeber aussuchen und neben der Uni viel dazu verdienen", erklärte Studitemps-Chef Eckhard Köhn. In IT-Jobs könnten sie in ihrer Nebentätigkeit sogar mehr verdienen als andere nach ihrer Ausbildung.



Auch in sozialen Berufen werden Studenten gute Löhne bezahlt: Soziale Betreuer erhalten laut der Studie durchschnittlich knapp 15 Euro pro Stunde. In der Buchhaltung sind 12,14 Euro üblich, im Marketing 12,10 Euro, in Call-Centern 11,70 Euro, auf Messen 11,42 Euro und als Kellner 10,65.