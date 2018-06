Inmitten der tobenden Proteste rief die katholische Kirche zu einem "Nationalen Dialog" auf, in der beide Seiten ihre Positionen austauschen sollten. Dann kam es zum Auftritt von Aleman, der in die Geschichte des Landes eingehen wird. Zuvor hatten die Studenten beraten, wer sie in den Gesprächen vertreten soll. "Die Kommilitonen, meine Generation begann Vorschläge zu machen, wer uns repräsentieren könnte. Und irgendwie sagten alle Lesther. Sie sagten das auf Facebook, Twitter und Whatsapp." Der Ruf wurde immer lauter, so dass er sich dieser Rolle nicht mehr entziehen konnte, berichtete Mutter Lesbia Alfaro gegenüber internationalen Medien.