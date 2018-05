Proteste in Nicaragua. Quelle: Carlos Herrera/dpa

Bei den jüngsten Protesten gegen Nicaraguas Präsidenten Daniel Ortega sind in dieser Woche bisher drei Menschen ums Leben gekommen. Das berichtet die Regierung. Die Opfer starben an Universitäten, als diese attackiert wurden. Die Studenten vermuten die Polizei und regierungsnahe Aktivisten hinter dem Angriff.



Die Proteste gegen den einstigen Revolutionär Ortega hatten sich Mitte April an einer Sozialreform entzündet. Menschenrechtler zählten seitdem 60 Todesopfer, die Regierung zehn.