Der wichtigste harte Faktor bei der Arbeitgeberwahl ist weiterhin die Weiterbildungsmöglichkeit. Direkt danach auf Platz zwei stehen die Aufstiegschancen im Unternehmen. Einen Karriere-Stillstand lehnen junge Menschen also ab, stattdessen wollen sie Fortschritt, sowohl fachlich als auch beruflich. Ein weiterer wichtiger Auswahlfaktor ist das Gehalt. Nur für 1,6 Prozent hat dieser Punkt keine Bedeutung, und auch Gehaltsverhandlungen sind für viele Berufseinsteiger eine Option.



Das Image eines Unternehmens ist für über die Hälfte der Befragten ein wichtiger Faktor in der Unternehmenswahl, verliert aber im Gegensatz zum Vorjahr etwas an Bedeutung. Der Faktor Jobsicherheit findet sich erst im Mittelfeld, hier zeigen sich wahrscheinlich die Auswirkungen des anhaltend guten Arbeitsmarkts für Akademiker.