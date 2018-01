Ulrich Rosar ist Professor für Soziologie an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf

Rosar: Ja, wir können so oberflächlich sein - und zwar in allen möglichen Lebensbereichen und ohne dass wir es selbst bemerken. Nach unserer Einschätzung war die Vorwahlphase zur Bundestagswahl 2017 aber besonders prädestiniert, eine solche "Oberflächlichkeit" zu provozieren. Zum einen, da der Wahlkampf doch recht ereignis- und konfliktarm war. Zum anderen, weil der Ausgang der Wahl - sprich Neuauflage der GroKo - als einzig realistisches Szenario schon lange im Vorfeld festzustehen schien. Gerade in Ermangelung substantieller Entscheidungskriterien und vor dem Hintergrund scheinbarer Folgenlosigkeit der eigenen Entscheidungen, neigen wir eher dazu, uns an oberflächlichen Aspekten zu orientieren. Das haben zahlreiche Studien nachgewiesen.