Eine Baustelle für Eigentumswohnungen in München. Archivbild

Quelle: Sven Hoppe/dpa

Für die Finanzierung einer Wohnimmobilie brauchen Münchner das meiste Geld: Im Schnitt benötigen sie laut Vergleichsportal "Check24" 539.000 Euro "für den Kauf oder Bau eines Hauses oder einer Eigentumswohnung". Bei einer Durchschnitts-Wohnfläche von 97 Quadratmetern in München ist das ein Preis von knapp 5.600 Euro pro Quadratmeter.



Unter den 20 größten deutschen Städten ist die Finanzierung in Duisburg am günstigsten: Hier benötigten "Check24"-Kunden im Schnitt 242.000 Euro - für 152 Quadratmeter Wohnfläche.