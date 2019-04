Paar im Bett

Quelle: Christophe Gateau/dpa

Immer weniger junge Menschen haben Sex. Das sagt eine in der "Washington Post" veröffentlichte Studie. Von den 18- bis 29-Jährigen hätten 23 Prozent angegeben, im vergangenen Jahr keinen Sex gehabt zu haben. Im Jahr 2008 lag dieser Wert bei gerade mal acht Prozent.



Etwas reger verläuft das Liebesleben der 30- bis 39-Jährigen: Hier gaben nur sieben Prozent an, ein Jahr keinen Sex gehabt zu haben. In der Altersgruppe von 50 bis 59 Jahren waren es 13 Prozent.