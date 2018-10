Leere PET-Flaschen in einem Sammelbehälter. Archivbild Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Bei einer Pilotstudie haben Forscher nach eigenen Angaben erstmals Mikroplastik in Stuhlproben von Menschen nachgewiesen. Die Partikel wurden in den Proben von allen acht Studienteilnehmern gefunden, teilte die Medizinische Universität Wien mit.



Die Probanden leben auf verschiedenen Kontinenten. Alle nahmen in Plastik verpackte Lebensmittel oder Getränke aus PET-Flaschen zu sich. Die Mehrzahl von ihnen aß auch Fisch oder Meeresfrüchte, niemand ernährte sich ausschließlich vegetarisch.