Ein junger Mann schläft in einem Bett. Archivbild Quelle: Malte Christians/dpa

Viele Arbeitnehmer schlafen in der Woche zu wenig. Ein über die Woche angehäuftes Schlafdefizit muss einer Studie in Schweden zufolge aber keine gesundheitlichen Nachteile haben.



Werde die fehlende Nachtruhe an freien Tagen nachgeholt, gehe Schlafmangel langfristig nicht mit einem erhöhten Sterberisiko einher, berichtet ein internationales Team von Schlafforschern im "Journal of Sleep Research". Als Referenzwert für optimale Schlafdauer nahmen die Forscher sieben Stunden.