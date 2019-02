ADAC-Sprecher Linge verwies darauf, dass Bremen und auch Hannover Oberzentren der Region seien. Viele, die sich Mieten in der Stadt nicht mehr leisten könnten, pendelten in die Städte ein. Der schienengebundene Nahverkehr sei aber nicht überall so ausgebaut, dass die Pendler ohne Auto zum Arbeitsplatz in die Stadt kämen. Bei zwei oder zweieinhalb Stunden Fahrzeit mit dem Pkw werde das Pendeln schon abenteuerlich.



Erschwerend komme hinzu, dass Städte wie Bremen und Hamburg durch große Flüsse getrennt seien. Wenn sich der Verkehr in Tunneln oder auf Brücken staue, gebe es oft kaum Ausweichmöglichkeiten. Müller-Görnert betonte, letztlich gehe es um die Frage der Lebensqualität, denn Unfälle, Lärm und schlechte Luft würden in den Großstädten vor allem durch den Verkehr verursacht.