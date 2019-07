Dass es dringend notwendig ist die Interessen, aber auch die Sorgen von Kindern ernsthaft wahrzunehmen, zeigt die Studie ebenfalls. Zum Sicherheitsgefühl gibt je ein Viertel der Schüler an, sich in der Schule - und auch in der Nachbarschaft - nicht sicher zu fühlen. Umgekehrt stimmten der Aussage "Ich fühle mich in der Schule sicher" 29 Prozent der befragten Grundschüler "sehr" und 52 Prozent zu "100 Prozent" zu.