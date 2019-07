Unternehmensanleihen gewinnen an Wert, wenn der Anteil von Frauen in den Gremien steigt. Jan Riepe, Universität Tübingen

"Frauen in Chefetagen tun den Unternehmen gut", fasst Riepe die Studien-Ergebnisse zusammen. "Unternehmensanleihen gewinnen an Wert, wenn der Anteil von Frauen in den Gremien steigt." Als Fallbeispiel diente dem Ökonomen Norwegen. Hier wurde bereits 2006 eine verbindliche Frauenquote von 40 Prozent in Leitungsgremien eingeführt. Anders als in Deutschland gibt es in Norwegen keine strikte Trennung zwischen Vorständen und Aufsichtsräten. Das heißt: Die 40 Prozent gelten nicht nur für das Aufsichtsgremium, sondern auch für den operativen Vorstandsbereich.