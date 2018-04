Welthandel ja, aber die Globalisierung sehen viele Deutsche trotzdem skeptisch Quelle: dpa

Eine knappe Mehrheit der Deutschen fühlt sich von der Politik nicht ausreichend vor negativen Effekten der Globalisierung geschützt. Das geht aus einer Umfrage der Bertelsmann-Stiftung hervor. Zwar bewerten demnach 70 Prozent den wachsenden Welthandel grundsätzlich als positiv. 52 Prozent fühlen sich aber von der Bundesregierung nicht genügend gegen dessen nachteilige Folgen abgesichert. In anderen großen Industriestaaten ist das Schutzbedürfnis sogar noch stärker ausgeprägt: In Frankreich fordern dies 75 Prozent, in den USA 61 Prozent und in Großbritannien 59 Prozent.