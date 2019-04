Frau bei einer Präsentation. Archivbild

Quelle: Tobias Kleinschmidt/dpa

Frauen kommen in der Topetage der deutschen Wirtschaft nur langsam voran. Der Frauenanteil in der Führungsetage der 160 Unternehmen der Dax-Indexfamilie lag zum 1. Februar bei 8,8 Prozent (September 2018: 8,0 Prozent), heißt es in einer Studie der gemeinnützigen Allbright Stiftung.



Ein wichtiger Grund: An der Besetzung der Vorstandsposten seien fast ausschließlich Männer beteiligt, obwohl inzwischen im Schnitt 30 Prozent der Aufsichtsratsmitglieder weiblich seien, heißt es in der Studie.