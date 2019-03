Ein Arzt trägt ein Stethoskop um den Hals. Symbolbild

Wie oft Beschäftigte wegen Krankheit fehlen, hängt laut einer Studie eher vom Beruf ab als vom Alter. Der jeweilige Job beeinflusse stark den Umfang von Fehlzeiten und auch die Art der Erkrankung, erläuterte das Wissenschaftliche Institut der AOK nach einer Auswertung von Daten der knapp 14 Millionen AOK-Versicherten.



Am meisten fehlten 2018 Beschäftigte aus der Entsorgungswirtschaft mit durchschnittlich 32,5 Tagen. Am wenigsten Beschäftigte in der Lehre und Forschung mit 4,6 Fehltagen.