Angst vor Mobbing, Gewalt, Ausgrenzung: Jedes dritte Kind an einer Haupt-, Gesamt- oder Sekundarschule fühlt sich dort nicht sicher. Das geht aus einer Befragung der Bertelsmann Stiftung von rund 3.450 Kindern und Jugendlichen hervor.



Während acht von zehn Grundschülern dem Satz "Ich fühle mich sicher in meiner Schule" zustimmen, ändert sich das nach dem Wechsel zur weiterführenden Schule deutlich. Allein das Sicherheitsgefühl der Gymnasiasten bleibe etwa so stabil wie das der Grundschüler.